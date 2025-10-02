عاجل/ نقل أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود إلى سجون الإحتلال

أعلنت شرطة الإحتلال أنها تسلّمت من الجيش أكثر من 250 مشاركًا في “أسطول الصمود”، وأخضعتهم للتحقيق قبل أن يتم نقلهم إلى مصلحة السجون.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن سلاح البحرية سيطر على 41 سفينة من أسطول الصمود العالمي كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص، فيما طالب الأسطول بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم فورا.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، مشيرا إلى أن وحدة الكوماندوز البحري “شاييطت 13” سيطرت بالتوازي على 6 سفن رئيسية بينها “سيروس” و”دير ياسين”.

يأتي ذلك في وقت بدأت سلطات الاحتلال جلسات استماع مع ناشطي أسطول الصمود بعد أن سيطرت على جميع قواربه المتجهة إلى غزة.

الجزيرة