غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك بصفة متقطعة بداية من هذه الساعة..

أفادت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت في بلاغ لها ، انها تعتزم غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك ببنزرت، بصورة متقطعة، يوم اليوم الجمعة بداية من منتصف الليل , وإلى حدود الساعة الرابعة من صباح السبت 4 اكتوبر ,وذلك في أربع مناسبات ، بمعدل 15دقيقة فقط في كل مرة.

وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار برامج الصيانة والمتابعة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت، سيتخذ من اجل تمكين مكتب الدراسات المكلف باجراء المعاينات اللازمة للقيام لاحقا بأشغال إعادة تبليط الصفيحة المعدنية للجسر المتحرك .

ودعت ذات المصالح الجميع لاخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بمساعدتها على القيام بهذه المهمة في احسن الظروف والتقيد بتوجيهات وتعليمات مصالح المرور .