عاجل/ انهيار مدرسة بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..

قالت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا إن عدد التلاميذ الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة إسلامية في جاوة الشرقية ارتفع إلى تسعة اليوم الجمعة في وقت يستمر فيه البحث عن محاصرين تحت الأنقاض.

وانهار مبنى مدرسة الخوزيني، وهي مدرسة إسلامية داخلية، في بلدة سيدوارجو يوم الاثنين على مئات التلاميذ إذ لم تتمكن أساسات المدرسة من تحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا.

وقالت هيئة مواجهة الكوارث إن 30 سيارة إسعاف جرى تجهيزها في الموقع في وقت واصل فيه منقذون البحث عن أكثر من 50 تلميذا، أغلبهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت الهيئة أن عدد القتلى ارتفع من خمسة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن المنقذين حصلوا على إذن من أولياء الأمور لاستخدام المعدات الثقيلة بعد تلاشي أي علامات على وجود من هم على قيد الحياة خلال جهود سابقة.

وقالت الهيئة إن 14 من الناجين لا يزالون يتلقون العلاج بحلول اليوم الجمعة.