عاجل/ “فاكسان القريب” متوفر بالصيدليات ومراكز الرعاية الأساسية بداية من هذا التاريخ..

أفادت وزارة الصحة وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس أن النزلة الموسمية (“الإنفلونزا”) تنتشر في الخريف والشتاء وقد تكون خطيرة خاصة عند الفئات الهشة.

وشددت الوزارة على أن التلقيح السنوي ضد النزلة الموسمية يوفّر حماية 70 أو 80% من الأشخاص ويقلّل المضاعفات .

واشارت وزارة الصحة إلى أن الفئات ذات الأولوية هم المسنون (60+)، ومرضى السكري، والقلب، والضغط، والكلى، والسمنة و النساء الحوامل و الأطفال بالاضافة لأعوان الصحّة.

كما دعت إلى التسجيل عبر منصة EVAX , عبر الطريقة التالية :

طريقة التسجيل:

يمكن للراغبين في تلقي اللقاح التسجيل عبر منظومة EVAX من خلال:

إما إسترجاع رمز التسجيل#2021*

أو إرسال SMS إلى 85355 بالصيغة التالية :

Evax* تاريخ الولادة *رقم بطاقة التعريف (jjmmaaaa).

Evax*numcin*jjmmaaaa

وأكدت الوزارة وفق ذات البلاغ أن التلقيح سيكون متوفرا ابتداءً من 15 أكتوبر بالصيدليات ومراكز الرعاية الأساسية.