عاجل/ المتحدث باسم ”مركز عدالة” يفجرها ويؤكد تعرض معتقلي اسطول الصمود لمعاملة عنيفة

أكّد المتحدث باسم “مركز عدالة” معتصم زيدان اليوم 3 أكتوبر ان المعتقلين ضمن أسطول الصمود العالمي و عددهم يقارب 470 شخصا قد تعرضوا لمعاملة عنيفة من قبل قوات الاحتلال على غرار الصراخ عليهم واتهامهم بالارهاب من قبل الوزير العنصري بن غفير و وضع اصفاد في أيديهم بطريقة عنيفة الي جانب التحقيق معهم لساعات طويلة.

والمتحدث يؤكد نقلا عن المحامين الذين جندهم المركز للدفاع عن المعتقلين عدم تسجيل حالات عنف جسدي أدت إلى اضرار بدنية كبيرة وفق تعبيره.

وأكد الناطق باسم مركز عدالة في تصريح لموزاييك أن الاستماع للمعتقلين تم بشكل فردي لاختلاف وضعية كل منهم و للاخذ بعين الاعتبار العلاقات الديبلوماسية خصوصا و أن هناك نشطاء قدموا من دول يعرفها الاحتلال على انها “دولة عدوّ”.