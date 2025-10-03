عاجل/ منها إتيان أمر موحش تجاه الرئيس: حُكم بالإعدام ضد مواطن من أجل هذه التُهم

أمريكا تصف أسطول الصمود “بالاستفزاز المتعمد”..

2025/10/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين، بنابل عبد القادر بن سويسي، اليوم الجمعة، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، أصدرت الأربعاء ليلا حكما بالإعدام في حق شخص بتهم تتعلق بـ ” نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”
وأوضح بن سويسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ملف القضية “كان أحيل في الأصل على قطب الارهاب الذي تخلى عنه لعدم وجود صبغة إرهابية”، مضيفا أن الملف “انبنى على منشورات فيسبوكية”.
وتابع المحامي بن سويسي قوله إن “المتهم حاليا في حالة إيقاف، وهيئة الدفاع عنه شرعت في إجراءات استئناف الحكم.”
وكان مراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء بنابل، اتصل برئيس المحكمة الابتدائية بنابل وبوكيل الجمهورية بالمحكمة، اللذين اعتذرا عن الإدلاء بأية معطيات بشأن هذه القضية.

