عاجل/ محام يكشف: المختطفون التونسيون تعرّضوا لمعاملة مُهينة وعلى الدبلوماسيّة أن تتحرّك

أفاد المحامي أيوب الغدامسي بأن الناشطين في الأسطول في “حالة معنوية جيدة” لافتا إلى أن معاملة شرطة الاحتلال كان قاسية ومهينة.

ودعا خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة الغدامسي الدبلوماسية التونسية إلى الضغط والتحرك على كل المستويات وعن طريق الدول الشقيقة والصديقة كمصر والأردن لإرجاع المختطفين التونسيين إلى تونس .

كما أكد الغدامسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا كبيرا في الحرب على غزة على الدولة التونسية والدبلوماسية التونسية الضغط على سفارة الولايات المتحدة بهدف إطلاق سراح ابناء تونس المختطفين لدى الإحتلال .