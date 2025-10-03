عاجل/ الإحتفاظ بمشعوذة في المنزه 9.. وهكذا تمت الاطاحة بها

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان مركز الامن الوطني بالمنارات بالاحتفاظ بامرأة أربعينية من أجل شبهات إعداد محل لممارسة الشعوذة والتحيل.

وحسبما افادت به موزاييك اليوم الجمعة، فان معلومات وردت على أعوان واطارات مركز الأمن الوطني بالمنارات، مفادها الاشتباه في تعمد امرأة تقيم بالمنزه التاسع، ممارسة أعمال الشعوذة والسحر بمقابل مالي.

وقد تم في مرحلة أولى اخضاعها للمراقبة قبل أن يتم لاحقا وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة، مداهمة محلها حيث تم ضبطها متلبسة بممارسة الشعوذة مع إحدى حريفاتها.

وبتفتيش المكان تم حجز كمية من الشمع الأسود وصور لأشخاص بعضها ممزقة وملابس خاصة بأشخاص اخرين بالاضافة الى مساحيق مختلفة تستعمل في ممارسة الشعوذة ومختلف أنواع السحر.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها على ذمة البحث.