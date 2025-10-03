عاجل/ المختطفون من أسطول الصمود يمثلون حاليا أمام محكمة خاصة.. وهذا القرار المُنتظر صدوره

يمثل مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2025، المختطفون من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة أمام محكمة خاصّة أقيمت داخل سجن “سهرونيم” في صحراء النقب، حيث يتولى فريق من محامي مركز عدالة مهمة الدفاع عنهم.

وأفادت الأستاذة ناريمان شحادة زعبي بأنه من المنتظر أن يصدر قرار يقضي بترحيل جميع النشطاء عقب انتهاء الجلسة.

وتُشير التوقعات إلى أن عملية الترحيل ستتم على مرحلتين بناءً على العلاقات الدبلوماسية: سيتم ترحيل النشطاء الحاملون لجنسيات دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الكيان جوًّا إلى بلدانهم، بينما سيتم ترحيل باقي المشاركين، الذين لا تقيم دولهم علاقات معه، عبر الأراضي الأردنية.