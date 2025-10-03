عاجل/ حماس تحسم موقفها بخصوص مقترح ترامب لانهاء حرب غزة..وهذا قرارها..

أعلنت حركة حماس عن قبولها بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء الحرب في قطاع غزّة وفيما يلي النصّ الكامل لبيان الحركة:

نقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي الداعية إلى وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا منه.

– نعلن الموافقة على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، ومستعدون للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

– نجدد الموافقة على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

– بالنسبة لما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، نؤكد أن هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون الحركة من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية.

– ردنا على خطة ترامب جاء حرصًا على ضرورة وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، وبعد إجراء مشاورات معمقة لدى الحركة ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء.