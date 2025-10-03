عاجل/ حجز حبوب مخدرة ومبلغ مالي داخل سيّارة إسعاف‎..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالكاف اليوم الجمعة بالاحتفاظ بسائق سيارة إسعاف وناظر المستشفى الجهوي بالكاف بتهمة ترويج المخدرات والتلاعب بأذون التنقل وذلك على إثر حجز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل إحدى سيارات الإسعاف وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف محمد امين العياري في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء

وتفيد الأبحاث الأولية أن الفرقة الجهوية للمخدرات بالكاف تمكنت صبيحة اليوم على مستوي منطقة برج العيفة على الطريق الوطنية رقم 5 من إيقاف سيارة اسعاف تابعة للمستشفى الجهوي بالكاف قادمة من تونس في إتجاه الكاف المدينة وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر اعوان الفرقه على كمية من الحبوب المخدرة مخفية باحكام بالسيارة بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يقع بعد تحديده

وأذنت النيابة العمومية وفق نفس المصدر ، بمباشرة الابحاث وحجز الحبوب المخدرة والمبلغ المالي وسيارة تابعه لسائق سيارة الاسعاف

كما تم بالمستشفى الجهوي بالكاف حجز جميع الوثائق الاداريه الخاصة بالتنقلات والأذون بمهمة لسيارة الاسعاف المعنيه والاحتفاظ بالسائق وناظر المستشفى لوجود شبهة تلاعب بأذون التنقلات لسيارة الاسعاف المذكوره وذلك عل معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية