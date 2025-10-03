قطر ترحب بردّ “حماس” على مقترح ترامب لإنهاء “حرب غزة”…

رحبت قطر، الجمعة، بإعلان حركة “حماس” موافقتها على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على “إكس”: “ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح فخامة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح”.

وأضاف: “نؤكد دعمنا لتصريحات فخامة الرئيس الأميركي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

واختتم بالقول: “في الوقت ذاته، تؤكد دولة قطر على أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب”.