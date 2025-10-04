عاجل/ آخر المعطيات بخصوص وضعية مختطفي أسطول الصمود

قال السبتي الهنشيري والد عضو هيئة تسيير أسطول الصمود غسان الهنشيري إن آخر المعطيات بخصوص وضعية المشاركين في الأسطول والذين تم ايداعهم بسجن كسديعوت بالنقب تفيد بأنه تم أمس الجمعة التحقيق مع مجموعة من المختطفين في إنتظار مواصلة التحقيق مع البقية اليوم السبت وذلك وفق تأكيد المحامين المتواجدين على عين المكان.

وأضاف السبتيفي تصريح للديوان أف أم أنه لا يملك اية معلومة بخصوص مآلات قضية المختطفين وآجال البت فيها.

وأشار السبتي الهنشيري إلى أن قرار ابنه بالمشاركة في أسطول الصمود البري والبحري هو قرار شخصي اتخذه غسان بمفرده مؤكدا مساندة العائلة له خاصة وأن القرار كلفه كثيرا من التعب والعناء طيلة فترة التحضيرات.