عاجل/ عباس يعلن عن دستور مؤقت وانتخابات بعد عام من انتهاء الحرب

عاجل/ الإحتلال يستعد للإنطلاق في تنفيذ خطّة ترامب

عاجل/ ضبط ناظر بهذا المستشفى وسائق سيارة إسعاف يروّجان المخدرات

التوقعات الجوية لليوم السبت..

عاجل/ آخر المعطيات بخصوص وضعية مختطفي أسطول الصمود

2025/10/04 أهم الأخبار, تونس, سياسة

قال السبتي الهنشيري والد عضو هيئة تسيير أسطول الصمود غسان الهنشيري إن آخر المعطيات بخصوص وضعية المشاركين في الأسطول والذين تم ايداعهم بسجن كسديعوت بالنقب تفيد بأنه تم أمس الجمعة التحقيق مع مجموعة من المختطفين في إنتظار مواصلة التحقيق مع البقية اليوم السبت وذلك وفق تأكيد المحامين المتواجدين على عين المكان.
وأضاف السبتيفي تصريح للديوان أف أم أنه لا يملك اية معلومة بخصوص مآلات قضية المختطفين وآجال البت فيها.
وأشار السبتي الهنشيري إلى أن قرار ابنه بالمشاركة في أسطول الصمود البري والبحري هو قرار شخصي اتخذه غسان بمفرده مؤكدا مساندة العائلة له خاصة وأن القرار كلفه كثيرا من التعب والعناء طيلة فترة التحضيرات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn