عاجل/إقرار إجراءات لضمان النفاذ إلى مياه الشرب بالمؤسسات التربوية في الوسط الريفي

اتفق المشاركون في جلسة عمل انعقدت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول متابعة وضعية تزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشرب، على جملة من الإجراءات تهدف إلى ضمان النفاذ الى الماء خاصة بالوسط الريفي.

وتشمل هذه الاجراءات إبرام اتفاقيات إطارية تهم الصيانة الدورية للمنشآت المائية بالمؤسسات التربوية الريفية، و اتفاقيات خاصة بتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب عبر تعبئة الخزانات المائية بالمدارس، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

كما تشمل التسريع في إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية لإحداث آبار عميقة لفائدة المؤسسات غير المزودة الى جانب تنظيم أيام إعلامية ودورات تكوينية للتعريف بكيفية استغلال وصيانة التجهيزات المائية.

وبالمناسبة، شدّد كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب الذي اشرف على هذه الجلسة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الوطني لتزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشرب.

واكد أهمية إرساء حوكمة رشيدة في التصرف بالموارد المائية من خلال رقمنة المتابعة وتحيين المعطيات بصفة دورية، إضافة إلى وضع آلية متابعة مشتركة بين المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبيات الجهوية للتربية، بما يضمن جودة المياه وحسن استغلال التجهيزات وصيانتها، حسب المصدر ذاته.