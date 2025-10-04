عاجل/ الداخلية تكشف أرقاما صادمة عن عدد المورّطين يوميا في قضايا المخدرات



انتظم اليوم 4 أكتوبر 2025، في ولاية سوسة، يوم تحسيسي للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بالوسط المدرسي بإشراف من وزارة الداخلية وذلك تعزيز الوعي بمخاطر استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي، وتمكين الإطار التربوي من آليات الرصد المبكر والتعامل مع الحالات المشبوهة، ودعم التعاون بين المؤسسات التربوية والهياكل الأمنية والصحية في مجال الوقاية من المخدرات.

و قد شارك في فعاليات النشاط ثلة من المديرين العامين لوزارات: الداخلية، الصحة، الشؤون الثقافية، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إضافة إلى ممثلي السلطة الجهوية و رؤساء المراكز النموذجية لشرطة الجوار وممثلين عن المجالس المحلية للأمن.

ومن جهته كشف المدير العام للأمن العمومي للحرس الوطني نزار باديس أن 34 شخصا يتورطون يوميا في قضايا مخدرات وتباشر الوحدات الوطنية الأمنية بمختلف اختصاصاتها 20 قضية مخدرات بشكل يومي وفقا للمعدلات الخاصة بإحصائيات فترة ما بين 2015 – 2024.

كما أضاف نزار باديس على أن هناك انخفاضا ملحوظا في سن التجربة الاولى للمخدرات في الوسط المدرسي غير أن النسبة لا يستهان بها من التلاميذ الذين يكونون على تماس مباشر أو غير مباشر مع هذه الافة.

وأشار إلى أن الأضرار لا تقتصر على الصحة الجسدية والنفسية فحسب بل تمتد لتشمل التراجع المدرسي والعزلة الاجتماعية والعنف الأسري وربما الانحرافات العدلية والاجتماعية.

و بين المدير العام للأمن العمومي للحرس الوطني أن الأرقام المذكورة تشكل إنذارا صريحا .