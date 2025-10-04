عاجل/ حالة وفاة ثانية بحمى غرب النيل في هذه الولاية

أعلنت مصالح المستشفى الجهوي بزغوان، وفاة مواطن في العقد السادس من العمر، قاطن بحي الحنايا بزغوان، ليلة البارحة بعد صراع مع المرض نتيجة إصابته بحمى غرب النيل، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وحسب وكالة ”وات”، فقد تعرض المواطن بداية شهر أوت الماضي إلى لدغة بعوضة متواجدة بنقطة مياه راكدة قرب منزله، مما استوجب إيواءه بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية إصابته بالفيروس.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية نبيل الورفلي أن هذه الحالة هي ثاني حالة وفاة بفيروس غرب النيل يقع تسجيلها بولاية زغوان، بعد أن تم تسجيل حالة وفاة أولى بنفس المرض لمواطن أصيل منطقة الفحص خلال شهر جويلية الماضي.

ودعا الورفلي البلديات إلى التنسيق مع مصالح حفظ الصحة، قصد القيام بحملات مشتركة لرش المياه الراكدة والملوثة التي تشكل المصدر الأساسي لتكاثر مثل هذه الحشرات.