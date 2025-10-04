عاجل/ بينهم تونسيون: طائرة تركية تُقل نشطاء من أسطول الصمود الى اسطنبول

عاجل/ مصر تستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل غزة

2025/10/04

أقلعت من مدينة إيلات أقصى جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة السبت، طائرة تركية تقل ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزهم الاحتلال في المياه الدولية متوجهة إلى إسطنبول.
وأفادت مصادر تركية للأناضول، أن الناشطين صعدوا إلى طائرة لشركة الخطوط الجوية التركية عقب هبوطها في مطار رامون بإيلات قبل ظهر السبت.
وأضافت أن الطائرة أقلعت من المطار المذكور، ومن المنتظر أن تصل إلى إسطنبول حوالي الساعة 15.40 بتوقيت تركيا (تغ+3).
وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية التركية أن طائرة ستنقل 36 مواطنا تركيا إلى إسطنبول، إضافة إلى 137 من رعايا عدد من الدول، هي الولايات المتحدة والإمارات والجزائر والمغرب وليبيا والكويت وإيطاليا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن.
واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت سلطات الاحتلال على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.
وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الصهيوني على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد “جريمة حرب”.

الأناضول

