أكثر من 70 % من الأمراض في تونس يعالجها أطباء العائلة

2025/10/04 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أفاد رئيس الجمعية التّونسية لطب العائلة، محمد الطاهر مرابط، اليوم السبت، بأن تشخيص وعلاج أكثر من 70 % من الأمراض يقوم به أطباء العائلة، حسب نتائج دراسة، تحت عنوان ” دوافع اللجوء إلى الاستشارات الطبية في الخط الأول”، أنجزتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد مرابط، على هامش انعقاد الدورة 19 للمؤتمر الوطني لطب العائلة الذي تنظمه الجمعية التونسية لطب العائلة بالعاصمة، أن طبيب العائلة يعد ركيزة كل سياسة وطنية للصحة، نظرا للدور الجوهري الذي يقوم به في تشخيص وعلاج عدد واسع من الأمراض.
وأشار رئيس الجمعية التّونسية لطب العائلة، إلى أن ما يميّز طبيب العائلة، إلمامه بتطور الوضع الصحي للمريض عبر السنوات، وبالأمراض الوراثية التي تخص عائلته، وبخاصيات المنطقة التي يعيش بها (رطبة أو جافة أو ملوثة…)، وهو ما يساعد على تشخيص الأمراض والتفطن إليها بشكل أسرع وتوجيه المريض نحو أطباء الاختصاص بطريقة أنجع.

