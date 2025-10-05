عاجل/ حملة مراقبة للتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بهذه الولاية..

نظمت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة باريانة، أمس السبت، بالتنسيق مع مصالح إقليم الأمن الوطني وإقليم الحرس الوطني بأريانة تنظيم حملة جهوية للتصدي للممارسات الإحتكارية والمضاربة.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة بأريانة، سامي البجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 28 فريقا مشتركا قام بإجراء مسح رقابي لمختلف مناطق الولاية وخاصة منها الأسواق البلدية ومحيطها والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتخصصة في قطاعات الخضر والغلال واللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية الأساسية والمدعمه والتبغ وغيرها….

وأسفرت نتائج هذه الحملة الى تحرير 94 محضرا إقتصاديا تعلق اغلبها بالترفيع في أسعار الغلال والتبغ،علاوة على عدم إشهار الأسعار ومسك آلات وزن غير قانونية والإخلال بتراتيب الدعم.

كما تم حجز 1.25 طن من الخضر والغلال (بطاطا و تفاح و موز) وإعادة ضخها بالمسالك المنظمة في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى حجز 2,95 طن من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة و13 لترا من الزيت المدعم.

واشار المسؤول، في السياق ذاته، إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات إدارية إضافية تتمثل في المنع من التزود بالفرينة المدعمة وتغيير صنف إحدى المخابز المخالفة واقتراح غلق محل مختص في بيع الخضر والغلال بسبب الزيادة غير القانونية في الأسعار.