عاجل/ غدا: البرلمان يفتتح دورته الجديدة.. وهذا أول مشروع أمام الجلسة العامة

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة عامة يتضمن جدول أعــمــــالها ، الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الرابعة 2025-2026، و الإعلان عن سد شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للمجلس

وينظر المجلس في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027(عدد 20/ 2025).

وينص المشروع على أنه ‘يرخص لوزير الاقتصاد و التخطيط القائم في حق الدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 -2027 بمبلغ قدره مليون و مائتان وخمسون ألف دولار تدفع على ثلاثة أقساط سنوية بعنوان سنوات 2025 و 2026 و 2027 ‘ .