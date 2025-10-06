عاجل/ تجدّد الإحتجاجات بمصنع السكّر في باجة

نفّذ عدد من عمّال الشركة التونسية للسكر بباجة، صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقرّ المصنع، احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم لشهر سبتمبر.

واقدم العمّال على غلق الطريق المؤدية إلى المصنع، وهي الطريق التي تربط مدينة باجة بعدد من المناطق المجاورة، وذلك تعبيراً عن استيائهم من تواصل الأزمة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان عن احد عمال المصنع.

وطالب المحتجون السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حلّ لوضعهم، موجّهين نداءً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل، مؤكدين أنّ أوضاعهم الاجتماعية أصبحت صعبة وأنّ قوت أبنائهم مهدد في ظلّ تواصل غموض الوضعية داخل الشركة.