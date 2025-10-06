تسييج قنال مجردة: وزارة الفلاحة توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل

طقس اليوم: إنخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق

عاجل/ حملة مراقبة للتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بهذه الولاية..

وصول عشرة تونسيين من المشاركين في أسطول الصمود إلى مطار قرطاج في انتظار عودة بقية المشاركين 15 وسط استقبال شعبي حار

عاجل/ تجدّد الإحتجاجات بمصنع السكّر في باجة

2025/10/06 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نفّذ عدد من عمّال الشركة التونسية للسكر بباجة، صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقرّ المصنع، احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم لشهر سبتمبر.
واقدم العمّال على غلق الطريق المؤدية إلى المصنع، وهي الطريق التي تربط مدينة باجة بعدد من المناطق المجاورة، وذلك تعبيراً عن استيائهم من تواصل الأزمة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان عن احد عمال المصنع.
وطالب المحتجون السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حلّ لوضعهم، موجّهين نداءً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل، مؤكدين أنّ أوضاعهم الاجتماعية أصبحت صعبة وأنّ قوت أبنائهم مهدد في ظلّ تواصل غموض الوضعية داخل الشركة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn