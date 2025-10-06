غدا 7 أكتوبر: إضراب عام بالتعليم الأساسي.. #خبر_عاجل

تسييج قنال مجردة: وزارة الفلاحة توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل

2025/10/06 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، محمد العبيدي، إن الإضراب العام القطاعي الذي ينفّذه المعلّمون والمعلمات غدا الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، يأتي على خلفية رفض سلطة الإشراف للتفاوض حول الملفات التي لا تزال عالقة، من ذلك ضمان الحق النقابي ومصداقية التفاوض وتطبيق الإتفاقية الخاصة بالصنف أ3 (التحفيض في ساعات العمل من 25 ساعة إلى 18 ساعة) وغيرها من المطالب الأخرى.
وأضاف العبيدي في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”، أن الإضراب سيكون حضوريا بالمؤسسات التربوية بداية من الساعة الثامنة صباحا، مع إمضاء عريضة لكل المُضربين ثم الالتحاق بالاتحادات الجهوية للتجمّع ودراسة الخطوات القادمة.
وأوضح أنه بالنسبة لمديري المدارس فسيُمارسون عملهم ويقومون بإدخال التلاميذ للاقسام مع بقية العملة بالمؤسسات التربوية.
وشدّد العبيدي أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، فإن الخطوات التصعيدية القادمة ستحدّدها الهيئة الإدارية، وفق قوله.

