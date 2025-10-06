عاجل/ احداث ملعب سوسة: هذا ما قرّره القضاء في حق الشبّان المُحتفظ بهم

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 4 شبّان من بين 50 محتفظا به على خلفية أحداث الشغب والعنف التي جدّت بالمنعرج الشمالي للملعب الأولمبي بسوسة خلال المباراة التي جمعت النجم الرياضي الساحلي بفريق أهلي مدني السوداني يوم 27 سبتمبر الماضي.

وقرّر قاضي التحقيق الإبقاء على بقيّة المظنون فيهم بحالة سراح على ذمّة الأبحاث التحقيقية، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الاثنين.

ويواجه المتهمون تهم الاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفه ما نجم عنه جروح والإضرار عمدا بملك الغير ورمي مقذوفات صلبة وإحداث الهرج والتسويش والانضمام إلى جمع مركّب من شأنه الإخلال بالراحة العامة و كان القصد منه ارتكاب جريمة.

فيما أُفْرِد 8 أطراف من المحتفظ بهم بتهمة استهلاك مادة مخدرة داخل منشأة رياضية.