عاجل/ بالأرقام: الديوانة تحجز كميات مهولة من المخدّرات



تمكنت مصالح الديوانة الى حد اليوم الاثنين 6 اكتوبر 2025، من حجز أكثر من 538 ألف حبة مخدرة وأكثر 73 كيلوغرام من مادة الكوكايين وأكثر من 726 كيلوغرام من مادة القنب الهندي “الزطلة”، وفق ما اكده العميد شكري الجبري، المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة.

وأوضح الجبري، في تريح لاذاعة الديوان، بأن المحجوزات المتعلقة بالمواد المخدرة خلال العام الجاري تجاوزت كمية المحجوزات خلال العام الماضي، مشيرا الى أن عمليات تهريب هذه المواد صارت تتم بكميات مهولة، على حد قوله.

وتابع قائلا ” في نفس الأسبوع أحبطنا 3 عمليات نوعية وتارخية تتعلق بتهريب شحنات من المواد المخدرة ”

ونوه المتحدث بأن هناك عمليات أخرى من الحجوزات للمواد المخدرة وسيتم الكشف عن نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار المتحدث، الىأن عمليات تهريب الكوكايين تتم أكثر عن طريق المعابر البحرية أو الجوية، أما القنب الهندي فعملية تهريبه تتم أكثر عن طريق المعابر البرية أو البحرية، فيما يتم تهريب الحبوب المخدرة أكثر عن طريق المعابر البرية.