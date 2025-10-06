عاجل/ احداث ملعب سوسة: هذا ما قرّره القضاء في حق الشبّان المُحتفظ بهم

عاجل/ اضطراب في مواعيد سفرات اللود

ناشط يكشف اللحظات الأولى لعملية اعتراض سفينة “آلاكاتلا”.. #خبر_عاجل

ناشطة بأسطول الصمود تعضّ سجّانة.. وهذا ما قرّره الاحتلال بشأنها #خبر_عاجل

عاجل/ فتح تحقيق ضد 5 أشخاص إثر حجز مئات الأطنان من البصل والغلال

2025/10/06 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

مثل اليوم الاثنين 6 اكتوبر 2025، 5 أشخاص بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية التي توّلت فتح بحث تحقيقي في حقّهم من أجل تكوين وفاق قصد المضاربة غير المشروعة والتدليس ومسك واستعمال مدلّس.
حيث تمكنت الوحدات الأمنية من حجز حوالي 670 طنّا من مادة البصل و 152 طنا تفاح و 5 أطنان ثوم و 40 طنّا فواكه جافّة داخل مخزن تبريد بإحدى معتمديات الجهة، وفق ما نقلته موزاييك عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري.
وتشير الأبحاث الأوليّة إلى أنّ الكمّيات المسجّلة في الدفاتر لا تتطابق مع الكمّيات المخزّنة الفعلية كما أنّ عمليات الدخول والخروج غير مسجّلة.
كما تبيّن أنّ عقود كراء غرف التبريد غير قانونية فيما تشوب بعض العقود الأخرى شبهة تدليس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn