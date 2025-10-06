عاجل/ فتح تحقيق ضد 5 أشخاص إثر حجز مئات الأطنان من البصل والغلال

مثل اليوم الاثنين 6 اكتوبر 2025، 5 أشخاص بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية التي توّلت فتح بحث تحقيقي في حقّهم من أجل تكوين وفاق قصد المضاربة غير المشروعة والتدليس ومسك واستعمال مدلّس.

حيث تمكنت الوحدات الأمنية من حجز حوالي 670 طنّا من مادة البصل و 152 طنا تفاح و 5 أطنان ثوم و 40 طنّا فواكه جافّة داخل مخزن تبريد بإحدى معتمديات الجهة، وفق ما نقلته موزاييك عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري.

وتشير الأبحاث الأوليّة إلى أنّ الكمّيات المسجّلة في الدفاتر لا تتطابق مع الكمّيات المخزّنة الفعلية كما أنّ عمليات الدخول والخروج غير مسجّلة.

كما تبيّن أنّ عقود كراء غرف التبريد غير قانونية فيما تشوب بعض العقود الأخرى شبهة تدليس.