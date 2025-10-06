بعد تسليم نفسه: إبن فضل شاكر يُعلن..

عاجل/ أوروبا تبدأ نظاما جديدا للدخول والخروج.. وهذه تفاصيله

2025/10/06 أهم الأخبار, متفرقات

أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، تعليق جميع حفلاته المقبلة، بسبب أزمة والده، الذي أُلقي القبض عليه أول أمس، بعد أن سلم نفسه.
وشارك نجل فضل شاكر منشورًا عبر حسابه على إنستجرام، كتب به : “نظرًا للظروف التي يمرّ بها والدي العزيز فضل شاكر .. أعلن تعليق جميع حفلاتي القادمة التي كنت أتطلع بشوق كبير لإحيائها معكم”.
وتابع : “أسأل الله أن يكون الفرج قريبًا .. وأطلب منكم الدعاء لوالدي .. الذي كان دوما يستمد قوته منكم .. كل الحب والتقدير”.
ونشر المطرب محمد فضل شاكر، قبلها بساعات قليلة، منشورًا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، يعلق فيه بعد القبض على والده.
وكان الفنان اللبناني فضل شاكر، سلم نفسه يوم السبت المنقضي للجيش اللبناني بعد سنوات من إقامته في مخيم عين الحلوة.

