عاجل/ جامعة الأساسي: إضراب 7 أكتوبر ما زال قائما.. وهذه مطالبنا

أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، أن أبرز مطالب الجامعة تتمثل في تحسين الوضعية المالية للمربين ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، إلى جانب وضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية التي تواجه “تحديات هيكلية وبيداغوجية متراكمة”.

وشدّد العزابي في تصريح اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أن جامعة التعليم الأساسي لم تتلق أي دعوة من وزارة التربية أو من وزارة الشؤون الاجتماعية لعقد جلسة صلحية، مشير إلى أن الإضراب العام القطاعي المقرر غدا الثلاثاء 7 أكتوبر ما يزال قائما.

وأوضح العزابي أن مدرسي التعليم الأساسي متمسكون بحقهم النقابي في تنفيذ الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، بعد أن “أغلقت وزارة التربية كل سبل التفاوض لأكثر من ستة أشهر”، وفق تعبيره.

وأضاف أن تراتيب الإضراب ستكون في شكل حضور المعلمين بمؤسساتهم التربوية صباحا، قبل التوجه إلى مقرات الاتحاد الجهوي للشغل في مختلف الجهات.

وبيّن العزابي أن هذا التحرك سيعقبه انعقاد هيئة إدارية قطاعية للنظر في الخطوات التصعيدية القادمة التي قد تتخذها الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

ووفق ما جاء في اللائحة المهنية الصادرة يوم 1 أوت الماضي، تطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي بـإحداث منحة الجهد البيداغوجي وفتح حوار جدي ومسؤول مع سلطة الإشراف وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، إضافة إلى التعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية وتمكينهم من الترقيات المستوجبة.