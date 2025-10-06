فحوى اتصال رئيس الدولة قيس سعيد بالسيسي..

أجرى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، مكالمة هاتفيّة مع رئيس جمهوريّة مصر العربيّة عبد الفتّاح السّيسي، لتهنئته وتهنئة الشّعب المصري الشّقيق بالذّكرى الثّانية والخمسين لحرب العبور، يوم السادس من شهر أكتوبر 1973.

وأكّد رئيس الدّولة، على أنّ هذا العبور التاريخي الذي استعادت به الأمّة كرامتها وعزّتها سيبقى خالدا وسيكون مصدر إلهام لاستعادة الأمجاد كلّها، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكانت هذه المكالمة، مناسبة، عبّر فيها الرّئيسان مجدّدا عن العزم المشترك والإرادة الثّابتة لمزيد تطوير العلاقات التاريخيّة المتميّزة التي تربط البلدين والشّعبين الشّقيقين.

يشار الى أن حرب العبور، كانت قد شنتها كل من مصر وسوريا في وقت واحد على الكيان الصهيوني عام 1973 وتواصلت من 6 الى 24 أكتوبر، وذلك بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على قوات الاحتلال أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان، حيث حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير “خط بارليف” وإنشاء خط دفاعي شرق القناة.