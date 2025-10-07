تصفيات مونديال 2026: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة ساوتومي وغياب يوسف سنانة يتكرر

يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم تحضيراته للمباراتين القادمتين امام منتخبي ساوتومي وناميبيا المقررتين يومي 10 و13 أكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس في إطار الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الافريقية المؤهلة الى إلى نهائيات كأس العالم 2026 بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وقد اجرى ابناء الناخب الوطني سامي الطرابلسي مساء الاثنين حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس بمشاركة 18 لاعبا على ان يتواصل التحاق بقية العناصر تباعا.

واعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان لاعب نادي سيلية القطري يوسف سنانة لم يلتحق بمقر التربص بعد ان كان قدومه مقررا ليوم الاثنين. وكان سنانة تخلف خلال النافذة الدولية الاخيرة عن الالتحاق بالمنتخب للمواجهة المزدوجة وديا امام المنتخب المصري يومي 6 و9 سبتمبر الماضي مبررا غيابه لتعرضه لاصابة وهو ما اثار حفيظة الجامعة التي تقدمت بشكوى للفيفا بخصوص عدم استجابة اللاعب للدعوة الموجهة له.

وذكرت الجامعة في بيان اصدرته حينها ان الفيفا انصفتها بعدما اعتبرت أن إجراءات توجيه الدعوة للاعب ولفريقه كانت سليمة وملزمة وأن رفضه الالتحاق بالمنتخب يعرّضه آليا للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح الدولية مع التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية عند الاقتضاء.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن تاهله الى المونديال بتصدره المجموعة الثامنة ب22 نقطة امام ناميبيا (15 نقطة) وليبيريا (11 نقطة) ومالاوي وغينيا الاستوائية (10 نقاط) وساوتومي (بلا نقاط).