عاجل/ كسور في الضلوع وارتجاج في المخ: نقل المشاركين في أسطول الصمود المفرج عنهم إلى المستشفى..

أفادت المحامية نجاة هدريش، عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، اليوم الثلاثاء، بأن “المجموعة الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود وصلوا صباح اليوم إلى الأردن، بعد الإفراج عنهم من قبل قوات الإحتلال”، مشيرة إلى أنه “سيتم نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج بسبب تعرّضهم للعنف الشديد ما أسفر عن إصابة بعضهم بكسور في الضلوع وارتجاج في المخ”.

وأوضحت هدريش، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّه “سيتم نقلهم فيما بعد إلى النزل لأخذ قسط من الرّاحة ثمّ سيتّجهون إلى تركيا ثمّ من هناك إلى تونس”، لافتة إلى أنّه “من المرجّح وصول المجموعة إلى مطار تونس قرطاج في حدود السّاعة الرابعة و25 دقيقة”.

وقد شملت عملية التسليم اليوم مشاركين من الجزائر، والمغرب، والكويت، وليبيا، والأردن، وباكستان، والبحرين، وتركيا، وسلطنة عُمان. وتتمثّل المجموعة التونسية في 15 مشاركًا، وهم: سيرين الغرايري، فداء عثمني، مهاب السنوسي، مازن عبد اللاوي، لؤي الشارني، خليل الحبيبي، أشرف خوجة، جهاد الفرجاني، نبيل الشنوفي، محمد أمين حمزاوي، ياسين القايدي، وائل نوار، غسان الهنشيري، ياسين القايدي، ومحمد علي.