يوم تحسيسي وتوعوي حول سرطان الثدي بمستشفى الصادق المقدم بجربة

من المنتظر أن ينظم المستشفى الجهوي، الصادق المقدم، بجربة يوما تحسيسيا وتوعويا حول سرطان الثدي، وذلك يوم السبت 11 أكتوبر الجاري.

ويهدف هذا اليوم التوعوي الى حث النساء على إجراء الفحوصات الذاتية والطبية الدورية للكشف المبكر عن المرض، ولتوعيتهم وتأطيرهم للتوقي من الاصابة به.

ويندرج هذا الحدث الصحي، في إطار الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وينتظم بالتعاون مع النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص (فرع جربة).

يشار الى أن، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، هو شهر أكتوبر من كل عام، وهو حملة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع الفحوصات الدورية وتقديم الدعم للمرضى والناجين.

وتقام خلال هذا الشهر فعاليات وحملات متنوعة، ويتخذ شعار اللون الوردي كرمز عالمي له.