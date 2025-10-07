وزير التعليم العالي : ألمانيا تصبح الوجهة الثانية للطلبة التونسيين الدارسين بالخاج باستقبالها 6852 طالبا تونسيا سنة 2024

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، أمس الإثنين، في اختتام برنامج ” شركات تعزيز”، أن ألمانيا استقبلت 6852 طالبا تونسيا خلال سنة 2024 لتصبح بذلك الوجهة الثانية للطلبة التونسيين الدارسين بالخارج.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على الندوة الختامية لبرنامج “شركات تعزيز” بالعاصمة، أن هذا البرنامج ساهم في تطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأتاح آفاقا جديدة للحوار حول الجامعات في العالم العربي وتعزيز قدرات الجامعات التونسية والباحثين وتشجيع مشاركة الجهات الفاعلة من خارج الجامعة وربطها بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وبيّن بلعيد أنّ الروابط بين الجامعات التونسية والألمانية تتميّز بالديناميكية في إطار عديد من الاتّفاقيات الثنائية بما في ذلك برامج الشهادات المزدوجة في الدراسات الهندسية إضافة إلى التعاون في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبعض المبادرات على غرار مشروع ACCESS ومركز MECAM، مبرزا أهمية الحراك الأكاديمي والعلمي الذي يستفيد منه الطلبة والباحثون وطلبة الدكتوراه والأساتذة التونسيون كل سنة وذلك عبر البرامج الثنائية والأوروبية.

ولفت بالمناسبة إلى أن الطلبة الألمانيين يختارون الدراسة بالجامعات التونسية عبر الشهادات المزدوجة ومشروع «إيراسموس+»، وأن الدّيوان الألماني للتبادل الأكاديمي يعدّ لاعبا أساسيا في هذا الاتجاه عبر ديناميكيته وجودة برامجه.

وانعقدت الندوة الختامية لبرنامج “شركات تعزيز” الذي ينظّمه الديوان الألماني للتعاون الأكاديمي منذ سنة 2023 إلى غاية سنة 2025، تحت عنوان ” الإنجازات، الدروس المستفادة، والآفاق المستقبلية”، بمشاركة أكاديميين وباحثين من تونس وألمانيا ومن العالم العربي.

وحضر هذه الندوة كل من سفيرة ألمانيا بتونس، إليزابيت ولبورس، والكاتب العام للديوان الألماني للتبادل الأكاديمي، كاي سايكس، ومديرة الديبلوماسية التربوية والعلمية بوزارة الخارجية الألمانية، أنك رايفنستيال، ومديرة مكتب الديوان الألماني للتبادل الأكاديمي بتونس، صالحة النجاح، والمدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مالك كشلاف.