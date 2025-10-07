عاجل/ ينتقل عبر الهواء: ظهور مرض جديد في ليبيا يُصيب الانسان والحيوان

أعلن المركز الليبي لأبحاث أمراض المناطق الحارة والعابرة للحدود، تسجيل حالات إصابة لقطيعين من الأغنام في مدينة الزنتان بمرض حمى كيو Q Fever الذي يعتبر من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مشيرا إلى أن تسجيل هذه الإصابة قد يكون لأول مرة في ليبيا.

وأكد المركز في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة فور الانتهاء من تحليل جميع العينات لاتخاذ إجراءات الوقاية والسيطرة.

وأوضح المركز أن “حمى كيو” هي مرض حيواني المنشأ تُسببه بكتيريا الكوكسيلا البورنيتية Coxiella burnetii، ويمكن أن تُسبب مرضًا حادًا أو مزمنًا لدى البشر.

وأشار المركز إلى أن هذا المرض ينتقل بشكل رئيسي عن طريق استنشاق الرذاذ الجوي من التربة الملوثة أو فضلات الحيوانات، حيث إن بكتيريا الكوكسيلا البورنيتية تتميز بمقاومة شديدة للعوامل البيئية، بما في ذلك الحرارة والجفاف، ويمكنها البقاء على قيد الحياة في البيئة لأشهر وربما إلى سنوات.

وحول الأعراض، كشف المركز أن معظم حالات العدوى الحيوانية لا تظهر عليها أعراض، حيث يتميز المرض السريري لدى المجترات بشكل رئيسي باضطرابات تناسلية مثل الإجهاض والتهاب بطانة الرحم، والتهاب الضرع، والعقم، وتُطرح أكبر أعداد من البكتيريا في نواتج الولادة (الجنين الميت، والمشيمة، والسوائل الجنينية) على الرغم من أن البكتيريا قد تُطرح أيضًا في بول وحليب وبراز الحيوانات المصابة.