صادم: نصف المسنّين في تونس يعانون من هذا الاضطراب النفسي.. #خبر_عاجل

2025/10/07 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

في إطار إحياء اليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر الجاري، انعقدت اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025، بمركز الاصطياف والضيافة بالحمامات ندوة جهوية حول سبل وقاية كبار السن من الاضطرابات النفسية والصحية.
وفي تصريح لموزاييك، كشفت الدكتورة سيرين بن عثمان طبيبة نفسية بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري، إن الدراسات المجراة في دارين لرعاية المسنين بصفاقس وتونس اظهرت أن نسبة كبار السن الذين يعانون من اكتئاب تتراوح بين 35 و50% وهي نسبة عالية جدا وفق تقديرها.
وشددت الدكتورة على ان من أبرز مقومات حماية كبار السن من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والخرف المضطرب وفقدان الشهية والخمول، هي الوقاية.
ومن سبل الوقاية وفق بن عثمان التركيز على الانشطة الرياضية والإحاطة الأسرية أو المجتمعية علاوة على التغذية السليمة والترفيه.

