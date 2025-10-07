أكتوبر الوردي: عيادات طبية وأيام مفتوحة لتقصي سرطان الثدي بهذه الولاية

استهدف يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي نظمته اليوم الثلاثاء المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بأريانة بمركز الصحة الإنجابية بأريانة، نحو 190 امرأة من مختلف الأعمار.

وأفادت المندوبة الجهوية للأسرة و العمران البشري بأريانة سميرة كربول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم توجيه 20 امرأة من بين النساء اللاتي تلقين الفحص السريري للثدي من أجل لقيام بتصوير الثدي الشعاعي “الماموغرام” بصفة مجانية، فيما ستتلقى 80 امرأة أخرى هذا الفحص في مواعيد لاحقة.

وذكرت أن المندوبية الجهوية للأسرة و العمران البشري برمجت نحو 19 نشاطا لتقصي سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري في عديد الفضاءات على غرار مبيت جامعي للفتيات، وعدد من المصانع التي تشغّل أعدادا كبيرة من النساء.

وأشارت إلى أنه في سنة 2024 تم تسجيل 4 آلاف إصابة بسرطان الثدي في تونس، مشيرة إلى أن من بين العوامل المتسببة في المرض العوامل الوراثية (بنسبة 20 بالمائة)، إلى جانب عامل السمنة والنظام الغذائي غي المتوازن، وقلة النشاط والحركة.

وتضمن اليوم المفتوح، الذي حضره الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة و العمران البشري محمد الدوعاجي، عيادات طبية متخصصة لتقصي سرطان الثدي، إلى جانب حلقات توعوية وتحسيسية حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب.

ويهدف هذا النشاط إلى نشر الوعي الصحي بين النساء، وتشجيعهن على المواضبة على الفحص الذاتي والدوري، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة سرطان الثدي.

ودعت كربول جميع النساء الى المشاركة بكثافة في هذا الموعد الصحي الهام، وإلى الحرص على الاستفادة من خدمات التقصي المجانية والأنشطة التحسيسية المرافقة، وذلك بمناسبة شهر اكتوبر الوردي، شهر التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتعاون مع الإطار الطبي والشركاء من المجتمع المدني بجهة أريانة.