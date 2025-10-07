عاجل/ “محطّة فارقة”: تونس والجزائر تُوقّعان اتّفاقا مشتركا في مجال الدفاع.. #خبر_عاجل

أمضت تونس والجزائر، اليوم الثلاثاء، على الاتّفاق الحكومي المُشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتيْ دفاع البلدين، والذي يُعتبر “محطّة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وخطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية”، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع خالد السهيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الجزائري السعيد شنڨريحة، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، فرص التعاون العسكري الثنائي، إضافة إلى سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتناولا التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وحضر اللقاء كلّ من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الحرس الجمهوري ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء الوفد التونسي.

واستُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، والاستماع للنشيديْن الوطنيين، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.