عاجل/ الجزائر: التحديات الحالية تفرض تعزيز العمل المشترك مع تونس

أكّد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الجزائري السعيد شنڨريحة، اليوم الثلاثاء، على أنّ التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه المنطقة “تفرض على تونس والجزائر تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة”.

وأضاف أنّه “من هذا المنظور، تحرص الجزائر، تحت قيادة عبد المجيد تبون، على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن، لأنّنا نؤمن في الجزائر أنّ أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور.

إضافة إلى ذلك، يرى شنڨريحة أنّ “التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه المنطقة تفرض على البلديْن اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك”، وفق تقديره.

وأكّد السعيد شنڨريحة على أنّ “العلاقات المتميّزة بين الجزائر وتونس تكتسي طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين”.

وتابع حديثه قائلا: “تتقاسم الجزائر وتونس، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تجمعهما، التطلعات نفسها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء اقتصاديات ناشئة منتجة للتنمية المستدامة.. وتكتسي العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين”.