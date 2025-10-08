الادارة الجهوية للتجارة بتونس ترفع 119 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 379 كلغ في حملة رقابية

أسفرت حملة رقابية مشتركة بولاية تونس نفذتها، الادارة الجهوية للتجارة بتونس، أمس الثلاثاء، عن رفع 119 مخالفة اقتصادية اثر تنفيذ 388 زيارة تفقد ل15 منطقة تدخل بالولاية وحجز فعلي لأكثر من 370 كلغ لحم الضأن.

وصرحت، مديرة الادارة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحملة شارك فيها 13 فريقا للمراقبة الاقتصادية التابعين لإدارات أريانة ومنوبة وبن عروس وتونس وادارة الابحاث الاقتصادية تندرج ضمن تكثيف على المحلات المفتوحة للعموم بولاية تونس.

وأضافت أن المخالفات المرفوعة تعلقت بالاحتكار والمضاربة وترويج بضاعة مجهولة المصدر والمزايدة قصد التأثير على السير الطبيعي للسوق لا سيما في قطاع اللحوم الحمراء والزيادات غير القانونية في الأسعار.

وأشارت إلى أن الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية تمكنت من حجز فعلي ل373 كلغ من لحم الضأن من أجل المزايدة والتأثير على السير الطبيعي للسوق بمنطقة المنارات والمنازه وحجز 70 كلغ اجاص من أجل المضاربة في سعر الاجاص بحدائق قرطاج و250 علبة شاي أخضر وأحمر اضافة الى 50 كلغ من القهوة و120 كلغ معجون شكلاطة متأتية عن طريق التهريب.

وشددت المسؤولة على أن العمل الرقابي متواصل من أجل التصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي الاسعار وردع

المخالفين.