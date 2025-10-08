عاجل/ جيش الاحتلال يختطف هذا المتطوّع التونسي في أسطول الحرية..

حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم..

2025/10/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن أسطول الصمود المغاربي، أنه تم اليوم الاربعاء 8 أكتوبر اختطاف علي كنيس المتطوّع التونسي على متن سفينة “الضمير” من قبل جيش الاحتلال الصهيوني وذلك بعد اعتراض أسطول الحرية بطريقة غير قانونية من قِبل القوات الصهيونية أثناء إبحاره في المياه الدولية في طريقه لفتح ممرّ بحري نحو غزة.

ودعا الاسطول المغاربي، الحكومة والشعب التونسي إلى التنديد بهذه الجريمة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المتطوّعين المختطفين، إضافةً إلى المطالبة بإنهاء الحصار الصهيوني غير القانوني والإبادة المتواصلة في غزة.

يشار إلى أن اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن تعرض أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لهجوم من قبل الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية على بُعد 120 ميلا بحريا (220 كيلومترا) من غزة”.

