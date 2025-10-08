وزير الداخلية: هذه الجرائم تهدّد الأفراد والمؤسّسات وأمن الدولة.. #خبر_عاجل



انعقدت اليوم الاربعاء 8 اكتوبر 2025، ندوة وطنية تحت عنوان “الجرائم السيبرانية في ظل الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة”.

ومن جهته قال وزير الدّاخليّة خالد النوري، إن الفضاء الرقمي أصبح تأمينه ضرورة وعنصرا محوريا في حماية الدولة ومصالحها الحيوية موضحا أن التحديات والتهديدات والمخاطر التقنية كشفت الوجه المظلم للتطور الذي يهدد الأفراد والمؤسسات وأيضا أمن الدول.

واضاف النوري في تصريح لديوان أف أم، إن تونس ليست بمنأى عن التهديدات والجرائم السيبرانية لافتا إلى أن الأمن السبرني مسؤولية وطنية وواجب مشترك وليس حكرا على وزارة الداخلية لذلك يجب العمل لأجل بناء فضاء رقمي آمن .