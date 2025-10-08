تحذير هام: نشر جلسات العلاج النفسي على مواقع التواصل إنتهاك خطير.. #خبر_عاجل

دعت الجمعية التونسية لعلم النفس إلى ضرورة الالتزام التام بمبدأ سرية المعطيات الخاصة بالمرضى، معتبرة أن احترام السرية يُعدّ من الركائز الأساسية للعمل النفسي ومن مقومات الثقة بين الأخصائي والمريض.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ نشرته، اليوم الأربعاء، على خلفية رصدها نشر إحدى جلسات العلاج النفسي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الممارسة تعدّ انتهاكا خطيرا لخصوصية المرضى وتجاوزا للأخلاقيات المهنية.

وأكّدت أنّ العيادات النفسية ليست فضاءً للنشر أو الاستعراض الرقمي، وأن أي تعاط إعلامي أو إلكتروني مع المرضى خارج الأطر المهنية يُعدّ إخلالا بميثاق المهنة.

وفي المقابل، أوضحت الجمعية أن العلاج النفسي عن بعد عبر التطبيقات أو المنصات الإلكترونية مثل واتساب أو ميسنجر أو غيرها يبقى ممكنا ومشروعا، شرط أن يتم في إطار من الخصوصية والسرية التامة، دون تسجيل أو نشر أو بثّ محتواه بأي شكل من الأشكال.