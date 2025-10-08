أصله عربي.. تعرّف على بيل بازي السفير الأمريكي الجديد في تونس

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 على تعيين بيل بازي سفيراً لدى تونس، وذلك ضمن سلسلة الترشيحات الدبلوماسية التي دفع بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتولى السفير الأمريكي الجديد بتونس بيل بازي رئاسة بلدية ديربورن هايتس بولاية ميشيغان منذ جانفي 2021 وقبل ذلك شغل منصب رئيس المجلس البلدي بالوكالة ابتداءً من عام 2018.

كما خدم بازي في سلاح مشاة البحرية، ثم عمل في شركة “بوينغ” وشركة “فورد موتور”، وصولاً إلى دوره الحالي كرئيس بلدية.

ويعدّ بازي أول لبناني الأصل وأول عربي يشغل منصب رئيس بلدية ديربورن هايتس، حيث ثلث سكان المدينة من العرب الأميركيين.

وكان السفير الأميركي الحالي جوي هود، قد نشر بتاريخ 12 مارس 2025، رسالة هنّأ فيها بيل بازي بمناسبة ترشيحه ليكون السفير القادم للولايات المتحدة في تونس، وقال فيها إنّ “تونس بلد ذو تاريخ عريق، وتقاليد راسخة، وضيافة مميزة، وأنا على يقين من أن قيادة وخبرة عمدة ديربورن بيل بازّي ستسهم في تعزيز العلاقة الدبلوماسية الممتدة لـ 227 عامًا بين بلدينا.. أتمنى له عملية تأكيد سلسة وسريعة في مجلس الشيوخ، ونتطلع إلى استقباله قريبًا في تونس”.