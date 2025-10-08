عاجل/ معركة بين تلاميذ تنتهي بمأسـاة

جدت صباح اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 حادثة اليمة تمثلت في اعتداء مجموعة من التلاميذ وآخرين على 4 تلاميذ يدرسون بمعهد خاص بمدينة رأس الجبل من ولاية بنزرت.

وانطلقت الواقعة بخصومة داخل الحافلة بسبب خلاف قديم وعند نزول التلاميذ المتجهين إلى المعهد تعقبهم أفراد المجموعة المعتدية وقاموا بالاعتداء عليهم بواسطة سلاح أبيض مما تسبب في حصول اضرار لهم حيث تم نقلهم جميعا الى المستشفى المحلي براس الجبل أين تم الاحتفاظ باثنين منهم في حين غادر إثنين اخرين المستشفى.

هذا وتمكنت الوحدات الأمنية من القاء القبض على أحد المعتدين في حين لا يزال البحث جاري عن البقية، حسبما نقلته اذاعة الديوان عن مصدر أمني.