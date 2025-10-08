بلدية صفاقس تتّخذ قرارا صارما بشأن إستغلال الأرصفة.. #خبر_عاجل

أعلمت بلدية صفاقس أصحاب المحلات المفتوحة للعموم، والمحلات التجارية، والمطاعم وغيرها من المحلات المستغلة للرصيف وللملك العمومي للطرقات، بمنع إستغلال الرصيف أو إشغاله دون ترخيص مسبق من البلدية في حدود ما يسمح به القانون وبشكل يضمن السيولة المرورية وأولوية المترجل.

وأكّدت، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، على ضرورة التقيّد التام بالمساحات المرخص في إستغلالها وإزالة جميع الإحداثات والحواجز والطاولات والكراسي والمعدات والسلع مهما كان نوعها المركزة أو الموضوعة خارج المساحات المذكورة، وبالملك العمومي للطرقات، والتي تعيق سير المترجلين ومستعملي الطريق.

ودعت أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم القانونية تجاه البلدية بالحصول على التراخيص اللازمة، وخلاص المعاليم المستوجبة وذلك في أجل أقصاء يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وذكرت في ذات البلاغ، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التصدي لظاهرة الإستغلال المفرط للرصيف، وإثر تسجيل العديد من التجاوزات وعدم الإلتزام بالتراخيص البلدية المسندة بعنوان الإشغال الوقتي للطريق العام.