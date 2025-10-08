عاجل/ قضية وفاة عاملين في أشغال بناء جسر: صدور بطاقات إيداع ضد هؤلاء

عاجل/ الـ”فيفا” تعيّن حسين جنيّح في هذا المنصب..

2025/10/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الاربعاء 8 اكتوبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مقاول أشغال عامّة ووكيل شركة و3 أشخاص آخرين، وذلك على ذمّة القضية التحقيقية المتعلّقة بوفاة عاملين أثناء مباشرتهما لعملهما في أحد الجسور التابعة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة على مستوى ولاية بن عروس، وفق ما افادت به موزاييك.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،قد أذنت بفتح بحث تحقيقي لكشف الأسباب وتحديد المسؤوليات، وذلك إثر سقوط جزء من جسر تابع لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة على مستوى ولاية بن عروس، ممّا أدّى إلى وفاة أحد العملة على عين المكان، فيما توفي عامل ثان بالمستشفى متأثرا بإصاباته.

