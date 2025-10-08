أوّل تصريح من وائل نوّار عند وصوله تونس.. #خبر_عاجل

وصل اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025، الى مطار تونس قرطاج الدولي، 15 تونسيا شاركوا في اسطول الصمود وغادروا سجون الكيان المحتل، من بينهم عضو الهيئة التسييرية للاسطول وائل نوار.

وفي اول تصريح له لدى وصوله، قال نوار “ان هذا الكيان من ورق و لن يصمد أي دقيقة لو رفع عنه الدعم الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالمي”.

وأضاف نوار: “أن هذا الكيان ليس له قوة حقيقية رغم كل البروباغندا حيث تم الوقوف في الأسر على حجم جبنه” لافتا الى أنه حينما هبّت شعوب العالم تراجع.

وأشار نوار الى المشاركين في أسطول الصمود، قائلا انهم رفعوا رؤوس التونسيين وهم ليسوا أبطالا بل مجرد أداة لايصال أصوات الشعب الفلسطيني في غزة.