أيتام غزّة يخرجون في مسيرة مُطالبين بوقف الإبادة.. #خبر_عاجل

خرج عشرات الأطفال الأيتام اليوم في مسيرة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بوقف الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، والتي أفقدتهم ذويهم وحرَمتهم من طفولتهم.

ورفع الأطفال، الذين تجمّعوا في منطقة المواصي غرب المدينة، أعلام فلسطين وصور آبائهم وأمهاتهم الذين قُتلوا خلال الحرب، في فعالية بعنوان “لسنا أرقاما” نظّمتها مؤسسات محلية تعنى برعاية الأيتام.

وحمل بعض الأطفال لوحات رسموها بأنفسهم تجسّد منازلهم المهدمة وأحلامهم الضائعة، فيما أضاء آخرون شموعا صغيرة إحياءً لذكرى ذويهم.

وكُتب على اللافتات التي رفعوها عبارات مثل “أوقفوا الحرب” و”نريد أن نحيا بسلام”.

وتقول وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إن الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 خلّفت نحو 50 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، ويعيش معظمهم في مخيمات نزوح أو مراكز إيواء في ظروف إنسانية صعبة وسط نقص في الغذاء والتعليم والدعم النفسي.