عاجل/ من أجل هذه الشُبهة: الاحتفاظ بصاحب مؤسّسة للمصبرات والمعلبات..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بصاحب مؤسّسة مختصّة في مجال المصبرات والمعلبات الفلاحية وذلك من أجل شبهات المضاربة والاحتكار.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّه وفي إطار تواصل الحملة الوطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار، تمّ أمس الأربعاء مداهمة مخازن تابعة لإحدى المؤسّسات المختصّة في تصنيع وتعليب المصبرات الغذائية وحجز كميات مهمة منها.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بصاحب المؤسّسة وهو رجل أعمال ينشط في مجال تصنيع وتوزيع المصبرات الغذائية، وذلك من أجل شبهات المضاربة والاحتكار وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.