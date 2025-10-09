هام/ المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث ينتدب..

يعتزم المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث فتح مناظرة خارجية مشفوعة باختبارات كتابية و شفاهية للمترشحين الذين سيتم قبول ملفاتهم لانتداب إطار تقني، ويجب على المترشّح أن تتوفّر فيه الشروط التالية :

أن يكون حاملا للجنسية التونسية،

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

أن لايتجاوز سن المترشح 40 سنة في تاريخ إجراء مناظرة الانتداب،

أن يكون متحصلا على الإجازة أو ما يعادلها في إحدى الاختصاصات التالية :

هندسة ميكانيكية،

هندسة إلكتروميكانيك،

فيزياء.

أن تتوفر في المترشح خبرة مهنية في الاختصاص لا تقل عن سنتين.

لا تقبل الشهائد الأجنبية والشهائد المسلمة من قبل المؤسسات الجامعيّة الخاصّة إلا إذا كانت مصحوبة بقرار معادلة. كما لا يمكن الترشح لمن له مستوى علمي دون المستوى المطلوب، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي مستوى علمي أعلى.

يوجه ملف الترشح إلى المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث الكائن مقره ب 12، نهج المصنع المنطقة الصناعية الشرقية 2 – 2035 تونس قرطاج بواسطة الإيداع المباشر بمكتب الضبط أو عن طريق البريد وذلك في ظرف مغلق يحمل العبارة التالية ” الترشح لمناظرة خارجية عدد 02/2025 لانتداب إطار تقني ” وذلك في اجل أقصاه يوم 31 أكتوبر 2025.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح ما يلي :

1) سيرة ذاتية مفصّلة،

2) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

3) نسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد السنة النهائية،

4) نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية والشهائد المسلمة من قبل المؤسسات الجامعيّة الخاصّة،

5) نسخ مطابقة للأصل من شهادات العمل المتعلّقة بالخبرة في الاختصاص، مع التنصيص على مدة الخبرة.

لا يمكن قبول أي ملف ترشح لا يتضمن كل الوثائق المستوجبة أو ورد بعد أجال قبول الملفات.