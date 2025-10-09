عاجل/ الإحتلال يكشف عن مصير رُفات الأخوين السنوار

عاجل/ صابة زيتون إستثنائـية هذا العـام

عاجل/ بالأرقام: البنك الدولي يتوقّع تراجع عجز الميزانية ونسب التضخّم في تونس

هكذا ردّ وهبي الخزري على مُنتقديه بشأن وزنه الزائد

عاجل/ السيسي: ترامب يستحق “عن جدارة” نوبل للسلام

2025/10/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الأخير يستحق “عن جدارة” جائزة نوبل للسلام.
ودعا السيسي ترامب لحضور احتفال ستقيمه مصر بمناسبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ جميع مراحل الاتفاق وحثه على دعم تنفيذه والإشراف عليه.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصّة “تروث سوشيل” عن توقيع حركة حماس والكيان المحتل على المرحلة الأولى من خطته للسلام.
وقال ترامب “يشرفني أن أعلن أن “إسرائيل” وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.
وأضاف “هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب “إسرائيل” قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد أكّد أنّ الوسطاء في المحادثات بين الطريفين أعلنوا التوصل إلى اتفاق بشأن جميع شروط المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn