عاجل/ السيسي: ترامب يستحق “عن جدارة” نوبل للسلام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الأخير يستحق “عن جدارة” جائزة نوبل للسلام.

ودعا السيسي ترامب لحضور احتفال ستقيمه مصر بمناسبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ جميع مراحل الاتفاق وحثه على دعم تنفيذه والإشراف عليه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصّة “تروث سوشيل” عن توقيع حركة حماس والكيان المحتل على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وقال ترامب “يشرفني أن أعلن أن “إسرائيل” وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وأضاف “هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب “إسرائيل” قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد أكّد أنّ الوسطاء في المحادثات بين الطريفين أعلنوا التوصل إلى اتفاق بشأن جميع شروط المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.